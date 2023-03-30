Steam çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. En popüler portallardan Steam beklenmedik bir sorun yaşadı. Steam platformunda meydana geldi. Oyuncular portala giriş yapamadılar. İşte, Steam sunucu durumu! Steam çöktü mü?

Steam çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Steam'ın, yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. İşte, Steam sunucu durumu! Steam çöktü mü? Steam sorun mu var?

Steam ÇÖKTÜ MÜ?

Steam kullanıcıları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu Steam hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

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