Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta 2023? Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 hangi oyunlarda geçerli?
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Steam'in her yıl kullanıcılarına özel sunduğu Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 kampanyaları ile oyuncular birçok oyunu indirimli fiyatlardan satın alabilecek. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta? İşte, Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 hakkında bilgiler...
Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023! Steam'in her yıl kullanıcılarına özel sunduğu Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 kampanyaları ile oyuncular birçok oyunu indirimli fiyatlardan satın alabilecek. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta? İşte, Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 hakkında bilgiler haberimizde!
Steam Cadılar Bayramı indirimleri 26 Ekim Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Cadılar Bayramı indirimleri 1 hafta sürece ve indirimler 2 Kasım Perşembe günü sona erecek.
Steam Cadılar Bayramı indirimleri 2 Kasım Perşembe günü sona erecek.
- Gizem Festivali: 20-27 Şubat
- İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)
- Bulmaca Festivali: 24 Nisan - 1 Mayıs
- Spor Festivali: 15-22 Mayıs
- Next Fest: 19-26 Haziran
- Yaz İndirimi: 29 Haziran - 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
- Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
- Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
- Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül
- SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
- Next Fest: 9-16 Ekim
- Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım
- Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
- Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)