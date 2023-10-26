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Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta 2023? Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 hangi oyunlarda geçerli?

Steam'in her yıl kullanıcılarına özel sunduğu Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 kampanyaları ile oyuncular birçok oyunu indirimli fiyatlardan satın alabilecek. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi saat kaçta? İşte, Steam Cadılar Bayramı indirimi 2023 hakkında bilgiler...