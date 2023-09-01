STARFİELD TÜRKÇE OLACAK MI, Türkçe dil desteği olacak mı? Starfield online mı, konusu ne?

Bethesda'nın geliştiriciliğini yaptığı yeni uzay aksiyon rol yapma oyunu Starfield, piyasaya sürüldü. Oyunun çıkış yapmasıyla beraber oyuncular, "Starfield Türkçe olacak mı, Türkçe dil desteği olacak mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Starfield hileleri neler? Starfield, ölümsüzlük, para, yetenek hilesi ne? Starfield online mı, konusu ne? İşte detaylar…

Türkiye'den oyuncular, oyunun çıkışına sayılı günler kala, beklenmedik bir dezavantajla karşılaştılar: oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bu sorunu çözmek ve oyuncuların taleplerini duyurmak amacıyla, Türk oyun topluluğu harekete geçti ve Starfield için Türkçe dil desteği kampanyası başlattı.Peki, Starfield hileleri neler? Starfield, ölümsüzlük, para, yetenek hilesi ne? Starfield online mı, konusu ne? İşte detaylar…

STARFİELD TÜRKÇE OLACAK MI?

Uzay temalı büyük çaplı rol yapma oyunu Starfield, uzun bir süredir oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak Türk oyuncuların heyecanı, oyunun Türkçe dil desteği sunmaması nedeniyle gölgede kaldı. Oyuncular, oyunu daha iyi anlayabilmek ve daha derin bir deneyim yaşayabilmek için ana dillerinde oynamak istediler. Bu isteği duyan bir grup tutkulu Türk oyuncu, Starfield için Türkçe dil desteği kampanyası başlatarak seslerini duyurmaya karar verdi.

Tuna Akşen (Pinti Panda) tarafından başlatılan kampanya, kısa sürede büyük bir destek gördü. Binlerce Türk oyuncu, bu kampanyaya katılarak taleplerini dile getirdi. Aynı zamanda, Nur Yıldırım tarafından change.org platformunda başlatılan imza kampanyası da büyük ilgi gördü. Bu iki kampanya, Türk oyuncuların Starfield için ne kadar istekli olduklarını açıkça gösterdi. Şu an için kampanyalar, toplamda 3.487 kişi tarafından desteklenmiş durumda.

Hey @BethesdaStudios??

We heard that you're adding Arabic and Korean language support.

Why not add Turkish since hundreds of thousands Turkish players have Game Pass ready and waiting for #Starfield — Tuna Akşen (@pintipanda) August 21, 2023

STARFİELD TÜRKÇE DİL DESTEĞİ VAR MI?

Starfield, halihazırda birçok farklı dilde arayüz ve altyazı desteği sunuyor. Ancak Türkçe, bu listede yer almayan diller arasında bulunuyor. Ayrıca oyunun seslendirme seçeneklerinde de Türkçe seçeneği bulunmuyor. Türk oyuncular, oyunun içeriğini tam anlamıyla kavrayabilmek ve karakterlerle daha iyi bağ kurabilmek için Türkçe dil desteğinin önemini vurguluyorlar. Kampanyanın amacı, Bethesda Game Studios'un dikkatini çekmek ve Türkçe dil desteğini oyunun ayrılmaz bir parçası haline getirmektir.

Türk oyuncuların başlattığı bu kampanya, dünya genelinde farklı topluluklar tarafından da benzer şekillerde gerçekleştirilmiş ve başarıya ulaşmıştır. Örneğin Arapça ve Korece toplulukları, kendi dillerinde oyun oynama isteğini dile getirmiş ve talepleri olumlu şekilde karşılanmıştır. Bu da gösteriyor ki, oyuncuların ana dilinde oynama isteği dünya genelinde yaygın bir taleptir ve oyun geliştiriciler tarafından değerlendirilmelidir.

STARFİELD ONLINE MI, KONUSU NE?

Bethesda'nın geliştirdiği yeni bir rol yapma oyunu, Fallout ve Elder Scrolls evrenlerini birleştirme planları içeriyor. Bu bilim kurgu temalı oyun, Fallout 4 ile Elder Scrolls evreni arasındaki bir zaman diliminde geçecek. Söylentilere göre, Fallout evreni Elder Scrolls evreninden çok uzun bir süre öncesini yansıtıyor ve bu oyunla birlikte bu iki evrenin nasıl birleştiğini görmüş olacağız. Bu yeni RPG, oyuncuları eşsiz bir deneyimle buluşturmayı hedefliyor.

Starfield, merakla beklenen çıkışına yaklaşmaktadır. Oyunun Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkışı 6 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ayrıca, oyunun Game Pass'e eklenmesi de oyuncuları sevindiren bir gelişme olmuştur. Fiyatlandırma ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklanmıştır. Oyuncular ayrıca Starfield Premium Edition'ı da tercih edebilirler ki bu sürümün PC fiyatı 1.299 TL, Xbox Series X/S fiyatı ise 1.600 TL olacaktır.