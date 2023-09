STARFİELD TÜRKÇE OLACAK MI, Türkçe dil desteği olacak mı? Starfield online mı, konusu ne?

Türkiye'den oyuncular, oyunun çıkışına sayılı günler kala, beklenmedik bir dezavantajla karşılaştılar: oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bu sorunu çözmek ve oyuncuların taleplerini duyurmak amacıyla, Türk oyun topluluğu harekete geçti ve Starfield için Türkçe dil desteği kampanyası başlattı.Peki, Starfield hileleri neler? Starfield, ölümsüzlük, para, yetenek hilesi ne? Starfield online mı, konusu ne? İşte detaylar…

Uzay temalı büyük çaplı rol yapma oyunu Starfield, uzun bir süredir oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak Türk oyuncuların heyecanı, oyunun Türkçe dil desteği sunmaması nedeniyle gölgede kaldı. Oyuncular, oyunu daha iyi anlayabilmek ve daha derin bir deneyim yaşayabilmek için ana dillerinde oynamak istediler. Bu isteği duyan bir grup tutkulu Türk oyuncu, Starfield için Türkçe dil desteği kampanyası başlatarak seslerini duyurmaya karar verdi.

Tuna Akşen (Pinti Panda) tarafından başlatılan kampanya, kısa sürede büyük bir destek gördü. Binlerce Türk oyuncu, bu kampanyaya katılarak taleplerini dile getirdi. Aynı zamanda, Nur Yıldırım tarafından change.org platformunda başlatılan imza kampanyası da büyük ilgi gördü. Bu iki kampanya, Türk oyuncuların Starfield için ne kadar istekli olduklarını açıkça gösterdi. Şu an için kampanyalar, toplamda 3.487 kişi tarafından desteklenmiş durumda.

Hey @BethesdaStudios??

We heard that you're adding Arabic and Korean language support.

Why not add Turkish since hundreds of thousands Turkish players have Game Pass ready and waiting for #Starfield