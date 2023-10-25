Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Starbucks markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Starbucks İsrail malı mı? Starbucks hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Starbucks İsrail malı mı? Starbucks hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Starbucks İsrail malı mı? Starbucks hangi ülkenin, kimin markası?

STARBUCKS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Starbucks (NASDAQ: SBUX), Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır. 2023 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 663 adet şubesi vardır.

Tarihi

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'da açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 2 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 34.000'in üzerinde mağazasıyla, dünyanın en büyük kahve zinciri olma ünvanına sahiptir