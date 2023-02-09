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Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'tan deprem yardımı açıklaması!

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Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'tan deprem yardımı açıklaması!

Starbucks'ın Kahramanmaraş depreminin ardından mesaj yayınlamaması ve yardım açıklaması yapmaması nedeniyle tepki görmüştü. Peki, Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'tan deprem yardımı açıklaması!

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Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'ın Kahramanmaraş depreminin ardından mesaj yayınlamaması ve yardım açıklaması yapmaması nedeniyle tepki görmüştü. Peki, Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'tan deprem yardımı açıklaması haberimizde...

STARBUCKS DEPREM AÇIKLAMASI

Starbucks'ın deprem yardımı açıklaması şu şekildedir:

"Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz.

Deprem bölgesinde güvenlik kontrolü tamamlanan ve operasyonel olarak uygun olan mağazalarımızın kapılarını açtık.

Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz.

Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.

Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz."

Starbucks deprem yardımı yaptı mı? Starbucks'tan deprem yardımı açıklaması!

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