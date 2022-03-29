Star TV sabah haberleri ve Mesut Yar neden yok? Mesut Yar ayrıldı mı? Star TV yayın akışı

Star TV sabah haberleri ve Mesut Yar neden yok sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sabah ekranının en tarafsız, en heyecanlı, en hareketli, en gerçekçi, en interaktif programı olarak tanıtılan Mesut Yar ile Bugün neden yok?

STAR TV MESUT YAR NEDEN YOK?

Mesut Yar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, dizindeki rahatsızlık nedeniyle ekranda yer alamadığı öğreniliyor. İşte, o açıklamalar,

STAR TV YAYIN AKIŞI

SÖZ 07:00

AH NEREDE 07:45

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

SÖZ 16:00

STAR HABER 18:30

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 20:00

YEDİNCİ HAYAT 23:00

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci ve televizyoncu olan Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchorman'lik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlanan Yar'ın hâlen Posta gazetesinde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı "Burada Laf Çok" programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Günümüzde Mesut Yar, Star TV ve NTV'de "Mesut Yar ile Bugün" isimli programı sunmaktadır.

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