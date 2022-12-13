Star Tv CANLI YAYIN | 13 Aralık Star tv canlı izle! Star Tv canlı izleme linki! Star TV CANLI İZLE!

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STAR TV CANLI İZLE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı : Türksat 4A

Lokasyon : 42 ° Doğu

Alış Frekansı : 12.015 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s

FEC değeri : 5/6

STAR TV CANLI İZLE

Çok Güzel Hareketler 2, Yalı Çapkını, Duy beni gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, STAR TV CANLI İZLE 'ye tıklayarak Star tv kanalını canlı izleyebilir.