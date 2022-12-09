Star TV'yi canlı izlemek isteyen vatandaşlar internette, Star TV Canlı İzle! 9 Aralık Cuma Star TV full HD canlı yayın izle! Bugün Star'da hangi programlar ve dizi var? araştırması yapıyor. Peki, Star TV frekansı kaç? Star TV'de bugün hangi diziler var? Star yayın akışı nedir? Star canlı izleme linki var mı? Star nereden izlenir? Star TV full HD izleme linki sizlerle...

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'yi televizyondan canlı olarak izleyebildiğiniz gibi internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Peki, Star canlı izleme linki nedir? Star TV Canlı İzle! 9 Aralık Cuma Star TV full HD canlı yayın izle! Bugün Star'da hangi programlar ve dizi var? 9 Aralık Star yayın akışı! Star nereden izlenir? Star TV HD izle! Star TV izle!

STAR TV HAKKINDA BİLGİLER

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Kanalın eski adları Star 1 ve İnterStar'dır. Şirketin unvanı, Star TV Medya Hizmetleri A.Ş.'dir. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Nermin Yurteri'dir. 1 Mart 1989'da Magic Box adıyla yayın hayatına başlayan kanal, 7 Mayıs 1990'da test yayınına, 4 Ağustos 1990'da Star 1 adıyla, 13 Haziran 1992'de İnterStar adıyla, 17 Ocak 2002'de Star TV adıyla ve 21 Mayıs 2009'da HD olarak yayın hayatına başlamıştır.

Tarihçe:

Star TV, 1 Mart 1989 tarihinde Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır.

STAR TV FREKANSI KAÇTIR?

Uydu Adı : Türksat 4A

Lokasyon : 42° Doğu

Alış Frekansı : 12.015 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s

FEC değeri : 5/6

STAR TV CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Star TV'yi "www.startv.com.tr" resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak Star'ı açabilirsiniz.

STAR TV CANLI İZLE!

STAR TV HANGİ KANALLARDA?

Türksat 4A : 12015 H 27500 5/6 (SD/HD)

D-Smart : 24. kanal (HD)

Digiturk : 27. kanal (HD)

Türksat TKGS : 5. kanal (HD)

Turkcell TV+ : 23. kanal (HD)

tivibu : 27. kanal (HD)

2022-2023 STAR'DA HANGİ PROGRAMLAR VE DİZİLER VAR?

Haftalık dizi

2022-: Ömer (Yakında)

2022-: Ab-ı Hayat (Yakında)

2022-: Kral Kaybederse (Yakında)

2022-: Gecenin Ucunda (Salı 20.00)

2022-: Çöp Adam (Çarşamba 20.00)

2022-: Yalı Çapkını (Cuma 20.00)

Günlük dizi

2022-: Toprak ile Fidan (Hafta içi her gün 19.00)

Sinema

1990-: Star TV Sinema Kuşağı

Eğlence

Doğu Demirkol ile Alelade Show (Doğu Demirkol) (Cumartesi 22.45)

Çok Güzel Hareketler 2 (Pazar 20.00) (Kanal D'den geldi.)

Müzik

Türk Müziği (Pazartesi)

Çok Akustik (Ercan Saatçi) (Ara verdi.) (YouTube'tan geldi.)

Reality

Sabahın Sultanı Seda Sayan (Seda Sayan) (Hafta içi her gün 10.00)

Gerçeğin Peşinde (İnci Ertuğrul'dan Serap Paköz'e geçti.), (TV8'den geldi.) (Hafta içi her gün 13.00)

Yaşam-Aktüel

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi (Halit Yerebakan) (Hafta içi her sabah 09.00)

Tülin Şahin'le Moda (Tülin Şahin)

Vahe ile Evdeki Mutluluk (Vahe Kılıçarslan)

Magazin

En Güzel Bölüm

Haber Kuşağı