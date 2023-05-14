STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Seda Öğretir kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Seda Öğretir kimdir, hangi partilidir?
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Seda Öğretir kimdir?
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STAR 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSUSEDA ÖĞRETİR KİMDİR?
Seda Öğretir (d. 27 Nisan 1980, Eskişehir), Türk televizyon haber muhabiri ve sunucusudur.
Ankara Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. Mesleğe 2001'de aile dostu Beyazıt Öztürk sayesinde başladı. Önce Kanal D'de Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak çalıştı, sonra da Euro D'de çalıştı. Daha sonra Kanal D'de yaz dönemlerinde Hafta sonu Haberleri'ni sundu. 2009 yılında CNN Türk'e geçti. 2010 yılında Bugün programını Serdar Cebe'yle beraber sundu. Daha sonra NTV'ye geçerek Öğle Bülteni'ni sundu. Seda Öğretir, halen NTV'de haber sunuculuğu yapmaktadır. Çocuk edebiyatı yazarlığı da yapan Seda Öğretir'in, Kefi'nin Maceraları adıyla iki kitaplık bir serisi bulunmaktadır. 2018 GQ Türkiye Ödül Töreni'ni sunmuştur.
Haber spikeri Cem Öğretir ile evli olan sunucu, bir kız çocuğu sahibidir
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