STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Osman Girgin kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Osman Girgin kimdir, hangi partilidir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Osman Girgin kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. STAR ekranlarından seçimi takip edenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Osman Girgin kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

STAR 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU OSMAN GİRGİN KİMDİR?

Osman Girgin 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren Haber Global televizyon kanalında haber programları yapmaktadır. 19 Ekim 1987 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğmuştur. Ailesi çiftçilik yapmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümünden 2013 yılında mezun oldu.