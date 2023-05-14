STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Mesut Yar kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Mesut Yar kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. STAR ekranlarından seçimi takip edenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Mesut Yar kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah- Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlanan Yar'ın hâlen Posta gazetesinde televizyon eleştirmenliği yaptığı Televizyon Hastası başlıklı bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı Burada Laf Çok programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, güncel olarak Star TV ve NTV'de Mesut Yar ile Bugün başlıklı programı sunmaktadır.