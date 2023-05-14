STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Burcu Kaya kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Burcu Kaya kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. STAR ekranlarından seçimi takip edenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Burcu Kaya kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

STAR 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU BURCU KAYA KİMDİR?

Burcu Kaya Koç(12 Haziran1979; İstanbul), Türk voleybol hakemi ve haber spikeri.

İlköğrenim ve lisenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki eğitimine başladı. Öğrencilik dönemi içerisinde Voleybol ve Atletizm sporlarıyla uğraşarak derecelere sahip oldu. Aynı zamanda voleybol hakemi olan Burcu Kaya Koç bu eğitiminin yanı sıra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik ve sunuculuk eğitimi alarak buradan da çok iyi bir dereceyle mezun olmuştur. Zaman içinde yine aynı kurumda derslere girerek bu işin eğitim yönüne de ağırlık veren Koç, 12 yıldır Ntv'de çalışmaktadır. 2012 yılında oğlunun doğumu nedeniyle eğitim çalışmalarına ara veren Burcu Kaya Koç, Ntv'de hafta içi her gün Güne Başlarkenprogramını sundu. Günümüzde Ntv'de hafta içi her gün Haber Merkezi, Pazar günleri ise Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte eN Sağlıklı Sohbetler adlı programları sunmaktadır.