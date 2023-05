STAR/ NTV 2023 Seçim programı yorumcusu Ahmet Yeşiltepe kimdir? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Ahmet Yeşiltepe kimdir, hangi partilidir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. STAR ekranlarından seçimi takip edenler STAR 2023 Seçim programı yorumcusu kim? STAR Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Ahmet Yeşiltepe kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

STAR 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU AHMET YEŞİLTEPE KİMDİR?

Bosna Savaşı, Kosova Savaşı, 11 Eylül saldırıları gibi birçok uluslararası olayda muhabirlik yaptı.NTV televizyon kanalında "Ana Haber" programı başta olmak üzere, rutin haber yayını ve çok sayıda aktüel haber programını hazırlayıp sundu. Haberciliğinin yanı sıra tarih ve kültür ağırlıklı belgesel programları yapmıştır. Özellikle Orta Asya ve Türklerin kökeni hakkında programları ile tanınır.

1968 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünde öğrenim gördü. Televizyon muhabirliğine 1992 yılında TRT'de başladı. Bosna Savaşı başta olmak üzere birçok uluslararası olayda televizyon muhabiri olarak görev yaptı.

Bosna'dan Türkiye'ye döndükten sonra kazandığı bursla Londra'ya, ardından da New York'a giderekmedya pazarlaması alanında yüksek lisans eğitimi gördü. Yurtdışında öğrenim gördüğü dönemde bir yandan da gazeteciliği sürdürdü. İki yıl TRT'nin New York ve Washington temsilciliğini üstlendi. 1997'de NTV'nin New York temsilciliğini kurdu ve yedi yıl süreyle bu görevi yürüttü. Tarihe ve arkeolojiye olan ilgisi ABD'de yaşadığı dönemde katıldığı kurslar ve seminerler sayesinde derinleşti.

2004 yılından itibaren, başta NTV'nin "Ana Haber" programı olmak üzere, rutin haber yayını ve çok sayıda aktüel haber programını hazırlayıp sundu. Doğuş Yayın Grubu bünyesinde dört yıl Radyolar Genel Yayın Koordinatörlüğü'nü, beş yıl NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendi. 2015 itibarıyla Doğuş Yayın Grubu Dış İlişkiler ve Haberler Koordinatörü oldu.