Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere sevindirecek haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından stajyer öğrenci maaşı merak konusu oldu. Peki, Stajyer öğrenci maaşı ne kadar? 2023 Stajyer maaşı kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda hem gündeme hem de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere sevindirecek haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından stajyer öğrenci maaşı merak konusu oldu. Öğrenciler, stajyer maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Stajyer öğrenci maaşı ne kadar? 2023 Stajyer maaşı kaç TL? Detaylar haberimizde...

STAJYER ÖĞRENCİ MAAŞI NE KADAR?

Yaz aylarında staj yapan öğrencilerin aldığı ücreti asgari ücret düzeyine çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

2023 STAJYER MAAŞI KAÇ TL?

Üniversite sayımız 76'dan 208'e çıktı. Artık ilmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar ile ilgili sorun da çözüldü. Bizim üniversite sayısını artırma sebeplerimizden biri geçmişte en büyük sıkıntılardan olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorunuydu. Dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitim kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz. 1,2 milyonu aşkın öğrenci ve mezun ile 8 bini aşkın işveren yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir.

Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını da 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz."