Stajyer maaşı ne kadar oldu 2024? Zamlı stajyer maaşı ne zaman yatar?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret maaş zammıyla beraber stajyer maaşı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Zamlı stajyer maaşı ne zaman yatar ve 2024 stajyer maaş zammı ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Stajyer maaşı ne kadar oldu 2024? Zamlı stajyer maaşı ne zaman yatar? Detaylar haberimizdedir…

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Mevcut durumda stajyerler 3 bin 420 TL maaş alıyordu. Yeni durumda stajyer maaşı 5 bin 100 TL oldu.

ZAMLI STAJYER MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Stajyerler için belirlenen yeni maaşlar ve ödeme tarihleri, iş hayatındaki genç profesyoneller için önemli bir referans oluşturuyor. Stajyer maaşı kurumların kendi belirlediği tarihlerde yatırılıyor.