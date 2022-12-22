Stajyer maaşı ne kadar oldu 2023? Stajyer maaşı kaç TL'ye yükseldi? Yeni yılda zamlı Stajyer maaşı maaşı kaç lira?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar Stajyer maaşı ne kadara yükselecek merak etti. Peki, Stajyer maaşı ne kadar oldu 2023? Stajyer maaşı maaşı kaç TL'ye yükseldi? Yeni yılda zamlı Stajyer maaşı kaç lira? İşte güncel Stajyer maaşı ve detaylar...

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ve GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen zam oranında artış oldu. Peki, Stajyer maaşı ne kadar oldu 2023? Stajyer maaşı kaç liraya yükseldi? Zamlı Stajyer maaşı hangi ay hesaba yatacak? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 506 TL oldu.

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylıklarında değişiklikler yaşandı.

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj ücreti 2551,9 lira oldu.