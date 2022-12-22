Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Stajyer maaşlarının güncel hali ne kadar olacak merak edildi. Peki, Stajyer maaşı asgari ücret mi olacak 2023? Yeni zamlı Stajyer maaşları 8500 TL mi olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ve GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen zam oranında artış oldu. Peki, Stajyer maaşı asgari ücret mi olacak 2023? Yeni zamlı Stajyer maaşları 8500 TL mi olacak? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 506 TL oldu.

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylıklarında değişiklikler yaşandı.

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj ücreti 2551,9 lira oldu.

STAJYER MAAŞI ASGARİ ÜCRET Mİ OLACAK?

Yapılan yeni zamla birlikte staj ücreti 2551,9 TL oldu.

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 5.500 lira asgari ücrette en düşük 16.50 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında asgari ücret net 8.500 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

SON 2 ASGARİ ÜCRET OY BİRLİĞİ İLE BELİRLENMİŞTİ

Asgari ücret, Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler neticesinde belirleniyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, geçen yıl Aralık ayı ve bu yıl Temmuz ayındaki ara zam dahil olmak üzere, 2000 yılından bu yana alınan 23 asgari ücret kararından 6'sında oy birliği sağlandı. Kalan 17 kararın 2'sinde işveren kesimi, 15'inde ise işçi kesimi muhalefet etti. İşveren kesimi en son asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı karara muhalefet etmişti. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmadı.

TÜRK-İŞ 9 BİN TL TALEP ETMİŞTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, önceki gün asgari ücret için "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ise buna yanıt vererek "Herkese göre adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var, küfesi olmayanlar rahat konuşur" demişti. Türk-İş tarafı bugün uzlaşma sağlanamadığı için asgari ücretin açıklandığı toplantıya da katılmadı.