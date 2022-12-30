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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı EYT? EYT Staj sayılacak mı? EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

Gündem Haberleri

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı EYT? EYT Staj sayılacak mı? EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen EYT açıklamasının arından birçok kişi tarafından Staj sigortası başlangıç sayılacak mı EYT? Sorusu gündeme geldi. Birçok kişi EYT Staj sayılacak mı? EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı EYT? EYT Staj sayılacak mı? EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı Eyt? Sorusu, EYT kapsamında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama dahilinde merak edilen birçok soru yanıt buldu. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı EYT? EYT Staj sayılacak mı? EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI EYT?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre EYT'de staj ve çıraklık sayılmıyor. Çıraklık ve stajyerlik durumunun bir sigorta girişi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin " Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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