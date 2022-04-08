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Stabber ne demek? Stabber TikTok ne demek? Stabber Sosyal Medya kullanımı!

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Stabber ne demek? Stabber TikTok ne demek? Stabber Sosyal Medya kullanımı!

Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Stabber oldu. Stabber kelimesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Stabber ne demek? Stabber anlamı nedir? Stabber ne demek? Stabber TikTok ne demek? Stabber Sosyal Medya kullanımı! İşte detaylar...

Stabber ne demek? Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Stabber oldu. Stabber kelimesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle duyabiliyoruz. Peki, Stabber ne demek? Stabber anlamı nedir? Stabber ne demek? Stabber TikTok ne demek? Stabber Sosyal Medya kullanımı! İşte detaylar...

STABBER NE DEMEK?

Stabber; bıçaklanma, keskin veya sivri uçlu bir nesneyle yakın mesafeden delme veya sert temastır. Stab, bir suikastçı veya katil tarafından olduğu gibi amaçlı eylemi ifade eder, ancak aynı zamanda kazara kendini veya başkalarını bıçaklamak da mümkündür.

STABBER TİKTOK

TikTok'taki Stabber akımı ile çekilmiş videolara STABBER TİKTOK VİDEOLARI 'na tıklayarak erişebilirsiniz.

Stabber ne demek? Stabber TikTok ne demek? Stabber Sosyal Medya kullanımı!

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