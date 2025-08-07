St Patrick's hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt takım değeri ne?

St Patrick's hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt takım değeri ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

St Patrick's Athletic, hangi ülkenin futbol takımı, hangi ligde oynuyor ve Transfermarkt'ta takımın değeri ne? Bu soruların cevapları ve daha fazlası bu yazıda.

St Patrick's Athletic, hangi ülkenin futbol takımı olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve Transfermarkt'taki takım değerinin ne olduğu merak konusu. Bu bilgiler, futbol takımının mevcut durumunu ve konumunu anlamak için önemli detaylardır. Peki, St Patrick's Athletic hangi ülkenin takımı?

ST PATRİCK'S ATHLETİC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St Patrick's Athletic Futbol Kulübü , 1929 yılında İrlanda Dublin'de kurulan köklü bir kulüptür. Şu anda League of Ireland Premier Division'da yer alan takım, iç saha maçlarını Richmond Park'ta oynamaktadır.

Kulüp, tarih boyunca 7 kez League of Ireland şampiyonluğuna, 2 kez ise FAI Cup zaferine ulaşmıştır.

Günümüzde teknik direktörlük görevini Pete Mahon, baş antrenörlük görevini ise John Gill üstlenmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.