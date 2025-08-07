St Patrick's hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt takım değeri ne?

St Patrick's Athletic, hangi ülkenin futbol takımı olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve Transfermarkt'taki takım değerinin ne olduğu merak konusu. Bu bilgiler, futbol takımının mevcut durumunu ve konumunu anlamak için önemli detaylardır. Peki, St Patrick's Athletic hangi ülkenin takımı?

ST PATRİCK'S ATHLETİC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St Patrick's Athletic Futbol Kulübü , 1929 yılında İrlanda Dublin'de kurulan köklü bir kulüptür. Şu anda League of Ireland Premier Division'da yer alan takım, iç saha maçlarını Richmond Park'ta oynamaktadır.

Kulüp, tarih boyunca 7 kez League of Ireland şampiyonluğuna, 2 kez ise FAI Cup zaferine ulaşmıştır.

Günümüzde teknik direktörlük görevini Pete Mahon, baş antrenörlük görevini ise John Gill üstlenmektedir.