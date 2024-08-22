ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

St.Gallen Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

ST.GALLEN TRABZONSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

St.Gallen Trabzonspor maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

ST.GALLEN TRABZONSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

St.Gallen Trabzonspor maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç ATV'dencanlı olarak izlenebilecek.

ST.GALLEN TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

St.Gallen Trabzonspor maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

ST.GALLEN TRABZONSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

St.Gallen Trabzonspor maçı, St.Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak.