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St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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St. Gallen-Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi play-off maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve hangi kanalda olacağını araştırıyor. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak. Futbol severler, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, St. Gallen- Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen- Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ST.GALLEN- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

St. Gallen- Trabzonspor maçı bu akşam saat 22 :00'de başlayacak.

St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ST.GALLEN- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kybunpark (AFG Arena)'da oynanacak olan mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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