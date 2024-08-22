St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak. Futbol severler, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, St. Gallen- Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen- Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ST.GALLEN- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

St. Gallen- Trabzonspor maçı bu akşam saat 22 :00'de başlayacak.

ST.GALLEN- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kybunpark (AFG Arena)'da oynanacak olan mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.