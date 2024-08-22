St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?
St. Gallen-Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi play-off maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve hangi kanalda olacağını araştırıyor. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak. Futbol severler, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, St. Gallen- Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen- Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?