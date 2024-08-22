St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak. St. Gallen hangi ülkenin takımı?St. Gallen hangi ligde oynuyor?

ST. GALLEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Football Club St. Gallen 1879, İsviçre'nin St. Gallen kentinde kurulmuş futbol kulübüdür.

İlk Avrupa Kupası maçına 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çıktı. Eşleştiği Frem takımını evinde 1-0 yendi deplasmanda oynanan maçı 2-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralı ile tur atlayan taraf oldu. Sonraki turda eşleştiği Levski Sofya takımına 0-0 ve 4-0 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1983-84 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Radnicki Niš takımına elenerek kupaya veda etti.

1985-86 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği İnter takımına 0-0 ve 5-1 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1998-99 sezonunda UEFA İntertoto Kupası'nda eşleştiği Viljandi Tulevik takımını eleyerek tur atlamayı başardı. Sonraki turda eşleştiği Salzburg takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

2000-01 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde eşleştiği Galatasaray takımına 2-1 ve 2-2 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. UEFA Kupası'nda eşleştiği Chelsea takımına deplasman 1-0 yenilmesine rağmen evinde oynanan maçı 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı. Sonraki turda eşleştiği Club Brugge takımına 1-1 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2001-02 sezonunda UEFA Kupası'nda sırasıyla Pelister ve FCSB takımlarını eleyerek tu atlamayı başardı. Sonraki turda eşleştiği Freiburg takımını deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen evinde 4-1 kaybederek Avrupa Kupalarına veda etti.

2002-03 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda eşleştiği B68 Toftir takımını eleyerek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği Willem II takımına deplasmanda 1-0 kaybetti evinde oynanan maçı 1-0 kazandı ve maç uzatmalara gitti. Rakibine uzatma bölümünde yediği gol ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

2007-08 sezonunda Uefa İntertoto Kupası'nda eşleştiği Dacia Chi?inau takımını deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen evinde 1-0 kaybetti ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu rakibine 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Spartak Moskova takımını 1-1 ve 4-2 sonuçları ile üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdırdı. Gruplarda Valencia, Swensea ve Kuban ile eşleşti. Grubu 2 galibiyet ve 4 yenilgi ile 6 puanla sonuncu sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde eşleştiği Sarpsborg takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederek deplasman golü kuralı ile turnuvaya veda etti.

2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde eşleştiği AEK Atina takımını COVID-19 pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan maçta evinde 1-0 kaybederek kupaya veda etti.