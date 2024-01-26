SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artış oranı %49,25'e çıkarıldı. Peki, emeklilere ne gibi indirimler ve imkanlar sağlanacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, emekli zammı artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve bu oran 49,25'e yükselmişti. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı, %49,25 oranında zam alacak emekliler için beklentilerin karşılanmasına yönelik düzenlemeler devam ediyor. Bu düzenleme kapsamında sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere avantajlar sağlanacak.

EMEKLİYE ÖZEL HİZMETLER NELER OLACAK?

Emeklilere özel olarak tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve talepleri öncelikli olarak ele alınarak karar alma süreçlerine aktif katılımları teşvik edilecek. Ayrıca, emeklilerin deneyimlerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek projeler hayata geçirilecek.





4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?