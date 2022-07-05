Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası emekli zamları ve SSK emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı konularına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. SSK emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? Emekli zamları ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

SSK EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

SSK emeklisi aylıkları ödendiği için enflasyon farkı ödemesinin bu ay içerisinde yapılması beklenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaş farkı ödeme takvimi duyurulacaktır. Bununla birlikte, SSK ve BAĞ- KUR emeklilerin zamlı maaşları ayın 17'sinden sonra yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL

SSK 2000 öncesi 4.687 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

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