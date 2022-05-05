SSK emekli enflasyon farkı ne kadar oldu? SON DAKİKA! Emekli temmuz zammı ne kadar olur? İşte emekli enflasyon zammı oranı!

SSK emekli enflasyon farkı merak ediliyor. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından milyonlarca SSK'lı emekli SSK emekli enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli temmuz zammı ne kadar olur? Emekli enflasyon farkı ne kadar? merak etmeye başladılar. İşte emekli enflasyon zammı oranı haberimizde...

SSK EMEKLİ ENFLASYON FARKI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

NİSAN AYI RAKAMLARI AÇIKLANINCA ZAM İMKANI DOĞDU

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

YÜZDE 24,71'LİK ENFLASYON FARKI

NTV'de yer alan habere göre; memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son oran netleşecek.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

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