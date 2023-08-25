SSK, BAĞ-KUR emekli zammında 3 ihtimal masada! En düşük emekli maaşı alanlar için harekete geçildi

Yüksek enflasyon ortamına rağmen maaşı 10.000 TL altında kalan emeklilere yönelik çalışmalar hız kazandı. Gözler Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." açıklamasında bulundu. Emekliye yıl ortasında yapılması beklenen maaş artışı için 3 formül devreye girdi.

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam gelişmesinde harekete geçildi. Emekli zammı için 3 ihtimal masaya geldi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme alınacak zam formülüyle ilgili beklentiler yüksek. Emekliye zam oranı refah payı ile yüzde 25'e yükseltilmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkmıştı.

EK ZAM DEVREDE

Normal şartlarda emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranı düzeyinde zam yapılıyor. Maaş artışına refah payı eklenebiliyor ve zam oranı enflasyonun üzerine çıkabiliyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen hakları oranında zam alabiliyor.

Ancak bu yıl emeklilere Ocak zammı öncesi ek zam gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada gerekli adımların yıl sonuna kadar atılacağı vurgusunu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." sözlerini kullanmıştı.

DÜŞÜK MAAŞA REFAH PAYI

Emekli ve memurlar için uygulanan refah payı ile düşük maaş alanlara iyileştirme yapılıyor ve yüksek maaşı olanlarla aradaki makas kapatılıyor. Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen zam artışı yapılmıştı. Emeklilerin maaş artışında ise taban maaşa iyileştirme formülü uygulanmıştı.

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Taban maaşlarda yapılan seyyanen zam düzenlemesiyle en düşük maaş 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Taban aylığın altında kalan tüm kök maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Ancak, 7.500 TL'nin altında kök maaşı olanlara yapılan artış taban maaşın üzerine çıkmadığından bazı emekliler için zam oranı yeterli olmadı.

3 ZAM FORMÜLÜ MASADA

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre; Ekim ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen emekli aylıklarındaki artış ile ilgili 3 formül devreye girebilir.

Gündeme gelecek zam formüllerinden birisi seyyanen artış olacak. 7.500 TL altında kök maaşı olanlara yapılacak bir seyyanen zam ile maaşlarda iyileştirme olabilir. Memurlar aynı formülden faydalanmış ve 8 bin 77 lira seyyanen zammı almıştı.

Masadaki bir diğer artış yolu refah payı olacak. Böylelikle enflasyonun üzerinde bir zam söz konusu olabilir. Aynı formül Ocak ayında enflasyona göre yapılacak maaş artışında da uygulanabilir.

TABAN MAAŞA İYİLEŞTİRME GELEBİLİR

Masadaki son formül ise taban maaşlar üzerinden yapılacak iyileştirme olacak. Daha önce Nisan ayında yapıldığı gibi en düşük maaşlarda artış sağlanabilir. Bu durum düşük maaş alanlar için seyyanen zam anlamına gelebilir.

TBMM en erken Ekim ayında açılacak ve emeklilerle ilgili çalışmalara bu dönemde başlayabilecek. Eğer yasal düzenleme söz konusu olursa emekliler zamlı maaşlarını Kasım ayında alabilecek.