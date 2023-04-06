SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Böylece merak edilmekte olan bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi tarihleri netlik kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur, emekli bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu. Yapılan açıklama ile birlikte SSK, Bağ-Kur, emekli bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Peki, SSK, Bağ-Kur, emekli bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi ne zaman?

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

"2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde ödenecektir.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

İKRAMİYELER KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.