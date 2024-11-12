SSK, BAĞ-KUR (4A-4B-4C) Emekli maaş zammı hesaplama! Emekli 2025 Ocak maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak?

2025 Ocak ayında SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli maaşlarının ne kadar artacağı merakla bekleniyor. Maaş artışları, yıl sonundaki enflasyon oranlarına ve enflasyon farkına göre belirlenecek. Bu artışlar, memurlar ve emekliler için hayati bir öneme sahip çünkü enflasyon farkı, maaş artışlarının ne kadar olacağını doğrudan etkiliyor. Peki, SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılı sonu enflasyon verileri ve 3 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Eylül ayı itibarıyla 2024 yılının ilk 9 ayında enflasyon oranı yaklaşık %8,92 olarak kaydedildi. Bu, 2025 Ocak maaş artışlarını etkileyecek. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki enflasyon farkı, emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları için maaş artışları, kişisel prim gün sayısı ve emeklilik süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak en düşük emekli maaşının 2025 Ocak itibariyle 12.500 TL civarında olması bekleniyor. Bu maaş artışı, 2024 yılının sonundaki ekonomik göstergelere dayalı olarak şekillenecek ve memurların da yeni maaş artışlarıyla birlikte, enflasyon farkı kadar zam alacaklar.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

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4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ