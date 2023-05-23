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SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı

SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı

Genel Haberleri

SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2'inci kez test atışı gerçekleştirdiği görüntüleri paylaştı.

SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı

RİZE - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2'inci kez test atışı gerçekleştirdiği görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2'inci kez test atışı gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor. Tayfun Füzesi'nin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Tayfun ile Tür Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İsmail Demir Türkiye Genel Haberler

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