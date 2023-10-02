SsangYong Torres Lüks Arazi Canavarı İncelemesi

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan tarafından yapılan SsangYong Torres inceleme videosu ve detayları. Şehirde ve arazide kullanım kolaylığı sunan Torres, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Son dönemlerde herkesin aklında aynı düşünce var. Hem arazi canavarı olacak hem de şehirlerin lüks caddelerine uyum sağlayacak bir SUV almak. İşte bu yüzden sizler için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan SsangYong'un lüks arazi canavarı Torres modelini inceledi. Karşınızda SsangYong Torres inceleme videosu ve detayları…

SsangYong Torres inceleme videosu!

Bu videomuzda şehrin lüks caddelerinin yanında en zorlu arazi koşullarında bile kullanabileceğiniz bir otomobil var. Sizler için ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan SsangYong Torres SUV modelinin inceleme videosunu hazırladı. İşte karşınızda SsangYong Torres inceleme videosu…,

4×2 ve 4×4 çekiş seçenekleri ile satın alabileceğiniz SsangYong Torres hem şehir içinde hem de arazi şartlarında kullanım kolaylığını sizlere sunuyor. 1.5 GDI benzinli tam otomatik ünite ile satışa sunulan Torres yakıt cimrisi oluşu ve tam uyumlu şanzımanı ile benzersiz sürüş deneyimini kullanıcılarına yaşatıyor.

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Özellikle tasarımı ile ön plana çıkan Torres, sınıfındaki pahalı üst segment otomobillere bir göz kırpıyor ve o otomobillerden alacağınız hazzı birebir olarak vereceğini sizlere anlatıyor. "Güvenle sürün!" sloganı ile yollara çıkan Torres; otonom acil fren sistemi, şerit takip yardımı, kör nokta algılama, arka çapraz trafik çarpışma önleyici, uzun far asistanı, sürücü yorgunluk tespiti ve adaptif hız sabitleme gibi opsiyonları standart olarak sunuyor.

Araç sahip olduğu 1.5 GDI motor ile 163 Hp güç ve 280 Nm torka sahip. Bu motor ile arazide rahatça dolaşabilen SsangYong Torres sahip olduğu denge sistemleri ve sürüş modları sayesinde şehir içi, şehirler arası, arazi yollarına göre kendisini şekillendiriyor. Bu da hem yolcu hem de sürücüler için her yola uygun bir otomobil ve sürüş deneyimi anlamına geliyor.

SsangYong Torres teknik özellikleri!

GenelÜreticiSsangYongMotor1.5 T-GDI (163 hp) 6ATSınıfSUVMotorMotor tipi4 silindirli, turboşarjlıMotor hacmi1.497 ccMaksimum güç163 hp @ 5000-5500 dev/dakMaksimum tork280 Nm @ 1500-4000 dev/dakPerformans0-100 km/s9,0 saniyeMaksimum hız190 km/sYakıt tüketimiŞehir içi8,5 l/100 kmŞehir dışı6,0 l/100 kmKarma7,0 l/100 kmBoyutlarUzunluk4700 mmGenişlik1890 mmYükseklik1720 mmAks mesafesi2770 mmİç mekanKoltuk sayısı5Bagaj hacmi703 litreDiğerŞanzıman6 ileri otomatikÇekiş sistemi4×2 veya 4×4Fiyat2.475.470 TL'den başlayan fiyatlarla

SsangYong yetkili satıcısı KG Mobility'e ulaşmak için:

KG Mobility Instagram: https://www.instagram.com/kgmobilitytr/

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