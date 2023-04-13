Sruvivor acil durum konseyinde ne oldu, Acun Ilıcalı ne karar verdi? 12-13 Nisan Survivor 2023 Acil durum konseyinde diskalifiye olacak mı?

Survivor 2023'de kritik günler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün diskalifiye olan Merve'nin ardından bugün da farklı bir yarışmacı için acil konsey toplantısı yapıldı. Konu hakkın izleyiciler, Sruvivor acil durum konseyinde ne oldu? 12-13 Nisan Survivor 2023 Acil durum konseyinde diskalifiye olacak mı? merak etti. İşte detaylar...