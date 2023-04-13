Sruvivor acil durum konseyinde ne oldu, Acun Ilıcalı ne karar verdi? 12-13 Nisan Survivor 2023 Acil durum konseyinde diskalifiye olacak mı?
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Survivor 2023'de kritik günler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün diskalifiye olan Merve'nin ardından bugün da farklı bir yarışmacı için acil konsey toplantısı yapıldı. Konu hakkın izleyiciler, Sruvivor acil durum konseyinde ne oldu? 12-13 Nisan Survivor 2023 Acil durum konseyinde diskalifiye olacak mı? merak etti. İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Program tüm hızıyla devam ediyor. Yusuf Yıldız hakkında, Sruvivor acil durum konseyinde ne oldu? 12-13 Nisan Survivor 2023 Acil durum konseyinde diskalifiye olacak mı? araştırması yapılıyor. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİNDE NE OLDU, YUSUF NE DEDİ?
Sruvivor 2023'te bugünkü ada konseyinde acil durum toplantısı yapıldı. Bugünkü ödül oyununda Yusuf Yıldız bazı argo cümlelerde bulundu. Konu hakkında detaylar merak edildi.
Survivor 2023 yeni bölümde Yusuf Yıldız parkurda şu şekilde konuştu:
"Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti."
Bunun dışında bazı argo ifadelerde kullandı.
Acun Ilıcalı şuanda konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. TV8 'den canlı olarak acil durum konseyini takip edebilirsiniz.
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Yusuf konu hakkında özür diledi ve söylediği sözleri Asena için söylemediğini belirtti.
SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?
Survivor 2023'ün başarılı yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeyda'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.