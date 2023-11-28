Sri Lanka hükümeti, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Tayland, Malezya ve Japonya'da ikamet edenler için vize ücretlerini derhal geçerli olmak üzere kaldırdı. Uygulama, turizm sektörünü yeniden inşa etmek için düzenlenen bir pilot program olarak 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Sri Lanka, yedi ülkenin vatandaşları için vize ücretlerini kaldırdı

KOLOMBO, 28 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka hükümeti Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Tayland, Malezya ve Japonya'da ikamet edenler için vize ücretlerini derhal geçerli olmak üzere kaldırdı.

Sri Lanka Göçmenlik Departmanı tarafından Salı günü basına gönderilen yazılı açıklamaya göre, uygulama 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olup, turizm sektörünü yeniden inşa etmek için düzenlenen bir pilot program olma özelliğini taşıyor.

Diplomatik, resmi, kamu, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi söz konusu ülke vatandaşları bu programdan yararlanabilecek.

Departman, bu yedi ülkeden gelen ziyaretçilerin Sri Lanka'ya gelmeden önce ücretsiz Elektronik Seyahat İzin Belgesi (ETA) için başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, bu program kapsamında turistlerin 30 günlük vize süresinden yararlanabileceği ve Sri Lanka'ya giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde çift giriş imkanına sahip olacakları belirtildi.

Turizm, Sri Lanka için önemli bir dış gelir kaynağı. Ülke, Kovid-19 pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle 2020-2022 yılları arasında yaşanan gerilemenin ardından turizm gelirlerini artırmaya çalışıyor.