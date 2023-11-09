Sri Lanka'nın başkentinde Lotus Kulesi'nde halatla iniş etkinlikleri başladı

KOLOMBO, 9 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan Lotus Kulesi'nin son pilot programı çerçevesinde ilk kez halatla iniş etkinlikleri başlatıldı.

Sri Lanka ve Çin, Güney Asya'nın en yüksek TV kulesini inşa etmek üzere 2012 yılında Lotus Kulesi anlaşması imzaladı ve projenin genel yüklenicisi de Çinli bir şirket oldu. Lotus Kulesi, 2022'nin Eylül ayında halkın kullanımına açılmıştı.