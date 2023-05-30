Sri Lanka ile Türkiye arasında direkt uçak seferleri planlanıyor

KOLOMBO, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka Limanlar, Denizcilik ve Havacılık Bakanlığı, ülkenin başkenti Kolombo ile İstanbul arası direkt uçak seferlerinin başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Demet Şekercioğlu ile Sri Lanka Limanlar, Denizcilik ve Havacılık Bakanı Nimal Siripala de Silva arasında, Kolombo ile İstanbul arasında direkt uçak seferlerinin başlatılmasına yönelik yetki almak üzere gün içinde özel bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türk Hava Yolları halihazırda Maldivler'de aktarma içeren bir rota üzerinden Sri Lanka'ya bağlanıyor ve bu da bir 1,5 saatlik ek bir seyahat süresine mal oluyor. Büyükelçinin de vurguladığı üzere, gecikme yüzünden bu rota yolcular tarafından tercih edilmiyor" denildi.

Bakanlık açıklamasına göre, yeni rota Avrupalı yolculara sadece fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onları Sri Lanka'ya seyahat etmeye teşvik edecek.

Bakan de Silva, atılacak adımların Sri Lanka'nın turizm sektörünü önemli ölçüde destekleyeceğini ve aynı zamanda Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik ve kültürel bağları da güçlendireceğini söyledi.