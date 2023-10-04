Sri Lanka'da ilginç balık tutma yöntemi

GALLE, 4 Ekim (Xinhua) -- Çubuklar üzerinde durarak balık tutmak bir ada ülkesi olan Sri Lanka'ya özgü bir yöntem.

Yerli halk, kıyıdan birkaç metre ötede denizde kumun içine sabitlenen dikey bir çubuğa bağlanmış "petta" denilen bir düzenek üzerinde oturarak balık tutuyor. Balıkçı, bu konumdan oltasını atıyor ve balıkların yemi yutmasını bekliyor.

Güney Asya ülkesinin güneybatı kıyısında yer alan Galle kenti bu ilginç balık tutma yöntemiyle turistleri kendine çekiyor.