SRC belgesi, ticari araç sürücülerinin taşımacılık sektöründe faaliyet gösterebilmeleri için gereken bir belgedir. Bu belge, sürücülerin uygun eğitimi aldıklarını ve gerekli sınavları başarıyla geçtiklerini belgelemektedir. Peki, SRC belgesi nedir, nasıl alınır? SRC belgesi geçerlilik sürecin ne kadar? İşte detaylar...

SRC belgesi, taşıt sürücülerinin mesleki yeterliliklerini ve bilgi düzeylerini kanıtlayan bir belgedir. SRC, Sürücü Raporu Cetveli'nin kısaltmasıdır. Bu belge, Türkiye'de ticari araçları kullanan sürücüler için gereklidir ve çeşitli sınıflarda verilir. SRC belgesi almak için belli bir eğitim süreci ve sınavları başarıyla geçmek gerekmektedir. Bu yazıda, SRC belgesinin ne olduğunu, nasıl alındığını ve geçerlilik sürecini daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Peki, SRC belgesi nedir, nasıl alınır? SRC belgesi geçerlilik sürecin ne kadar? Detaylar haberimizde...

SRC BELGESİ NEDİR?

SRC belgesi, ticari araç sürücülerinin yetkinliklerini ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla verilen bir belgedir. Bu belge, ticari taşıtları (kamyon, otobüs, minibüs, vb.) kullanmak isteyen sürücüler için zorunludur. SRC belgesi, sürücülerin trafik güvenliği, yük taşıma kuralları, yolculuk düzenlemeleri gibi konularda bilgi sahibi olduğunu kanıtlar.

SRC BELGESİ NASIL ALINIR?

SRC belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemek gerekir:

SRC Eğitimi Almak: İlk olarak, bir SRC kursuna kaydolmanız gerekmektedir. Bu kurslar, SRC sınıfına göre farklı eğitim programları sunarlar. Katıldığınız kursun içeriği ve süresi sınıfınıza bağlı olarak değişebilir.

Sınavlara Katılmak: SRC kursunu tamamladıktan sonra, ilgili sınavlara katılmanız gerekecektir. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olabilir ve başarılı olmanız gerekmektedir.

Sağlık Muayenesi: SRC belgesi için sağlık muayenesi gereklidir. Sağlık durumunuz SRC sınıfına göre belirlenen kriterlere uygun olmalıdır.

Başvuru: SRC belgesi başvurusu, eğitim ve sınavları başarıyla tamamladıktan sonra yapılır. Başvurunuz kabul edildiğinde, belgeniz size verilir.

SRC BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRECİ NE KADAR?

SRC belgesinin geçerlilik süresi sınıfına göre değişiklik gösterir. Genellikle SRC belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre sona erdiğinde belgeyi yenilemek gereklidir. SRC belgesi sahipleri, geçerlilik süresi sona ermeden önce yenileme sürecini başlatmalıdır.