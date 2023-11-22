Squid Game: The Challenge, Güney Kore draması Squid Game dizisine dayanan, bir realite yarışmasıdır. Peki, Squid Game Challenge ne zaman başlıyor? Squid Game Challenge ödül ne kadar?

Squid Game Challenge ne zaman başlıyor? Squid Game Challenge ödül ne kadar?

Ve geçtiğimiz aylarda dizinin uyarlaması olacak olan " Squid Game : The Challenge" adlı bir realite yarışmasının geleceği duyurulmuştu. Peki, Squid Game Challenge ödül ne kadar? Squid Game Challenge ne zaman başlıyor?

SQUİD GAME CHALLENGE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix, bugün (22 Kasım) dizinden bağımsız haliyle " Squid Game : The Challenge"i 5 bölüm olarak yayınladı.

Dört yüz elli altı oyuncu, realite televizyonu ve yarışma programı tarihindeki en büyük tek para ödülü olan 4,56 milyon $'ı kazanmak için yarışıyor. Squid Game : The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.

Squid Game : The Challenge başvuruları Haziran 2022'de yayınlanan duyuru videosuyla başladı. Dijital platform, dünyanın dört bir yanından yarışmacı aradı ancak İngilizce konuşma zorunluluğu kıldı. Eylül 2022'de son bir yayın çağrısı yapan şirket, 456 gerçek oyuncuyla realite TV tarihindeki en büyük oyuncu kadrosuna sahip olduğunu iddia ediyor

İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluşacak. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.