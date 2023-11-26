Bir dönem yayınlanmakta olduğu yapımla arasında yoğun ilgi gören ve birçok kişi tarafından sevilmekte olan Squid Game 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon fragmanı izle! Squid Game teni sezon fragmanı yayınlandı mı?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonun oyunlarının galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, katılımcıları toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Ayrıca Netflix, diziye katılacak dört yeni oyuncuyu da tanıttı. Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle: Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo henüz yeni sezon ve yeni sezona dair bir tarih izleyiciler ile paylaşılmadı.

SQUID GAME 2 OYUNCULARI

Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle: Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo