Squid Game 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizi hakkında en çok merak edilmekte olan ve araştırılan sorular arasında yer alıyor. Güney Kore'nin Netflix'te yayınlanan ve çok ses getiren dizisi Squid Game 2. sezonuyla seyircinin karşısına çıkıyor. Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde Dünya çapında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizi hakkında Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix eş CEO'su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandors, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen Squid Game 2. sezon gelecek mi sorusuna "kesinlikle" yanıtını verdi. Squid Game'in yapımcıları tarafından resmi bir yeni sezon tarihi duyuruldu. Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak izleyicilere açıklandı. Buna göre Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı içerisinde izleyicisi ile Netflix platformu üzerinde buluşması bekleniyor. Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti.

Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonun oyunlarının galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, katılımcıları toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Ayrıca Netflix, diziye katılacak dört yeni oyuncuyu da tanıttı. Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle: Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo