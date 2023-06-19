Güney Kore'nin Netflix'te yayınlanan ve çok ses getiren dizisi Squid Game 2. sezonuyla seyircinin karşısına çıkıyor. Yeni bir fragman paylaşan Netflix oyuncu kadrosunu tanıttı. Peki, Squid Game 2 ne zaman, oyuncuları, fragman! Squid Game 2. Sezon ne zaman? Squid Game 2 kadrosu!

2021 yılında Netflix'te yayınlanan Squid Game, yayınlandığı dönemde çok ses getirdi. Tüm dünyada Squid Game'in oyunları taklit edildi. Peki, Squid Game 2 ne zaman, oyuncuları, fragman! Squid Game 2. Sezon ne zaman? Squid Game 2 kadrosu! İşte detaylar…

SQUID GAME 2 NE ZAMAN, OYUNCULARI VE FRAGMAN

Netflix, olay yaratan Güney Kore dizisi Squid Game'in 2. sezonunun fragmanını yayınladı. Fragmanda, ilk sezonun ana karakterleri ve ölümcül oyunlarından bir kesit görüntüleniyor. Squid Game'in 2. sezonunda, ilk sezonun oyunlarının galibi Lee Jung-jae, oyunları yöneten Lee Byung-Hun, katılımcıları toplayan Gong Yoo ve dedektif Wi Ha-joon geri dönecek. Ayrıca Netflix, diziye katılacak dört yeni oyuncuyu da tanıttı.

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix ne yazık ki yayın tarihi henüz açıklanmadı. Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti. Ancak, fragmanda diziye dair bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

Squid Game'in ilk sezonu, maddi sıkıntılar içinde olan insanları konu alıyor. Büyük miktarda paraya ihtiyaç duyan bu insanlar, büyük bir nakit ödül için bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet edilirler. Toplamda 45.6 milyar won'luk bir para ödülü vardır ve oyunları kaybetmenin bedeli ölümdür.

SQUID GAME 2 KADROSU

Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle: Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo