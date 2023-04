Sputnik Türkiye Twitter hesabı kapandı mı, neden kapandı, neden açılmıyor? Sputnik_TR Twitter hesabı engellendi mi, neden engellendi?

Sputnik, 10 Kasım 2014'te Rusya hükûmeti'nin sahip olduğu Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu. Peki, Sputnik Türkiye Twitter hesabı kapandı mı, neden kapandı, neden açılmıyor? Sputnik_TR Twitter hesabı neden açılmıyor? İşte bilgiler...

SPUTNİK TÜRKİYE TWİTTER HESABI KAPATILDI MI, NEDEN ENGELLENDİ?

Sputnik_TR Twitter hesabını açanlar "Hesap Erişime Engellendi" hatasıyla karşılaşıyor. Sputnik Türkiye Twitter hesabının neden engellendiği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hatanın ekran görüntüsü şöyle:

"Hesap Erişime Engellendi

@sputnik_TR

's account has been withheld in Portugal, Finland, Sweden, Ireland, Slovenia, Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Italy, Malta, Germany, Greece, Romania, Netherlands, Bulgaria, Austria, Luxembourg, Latvia, United Kingdom, Denmark, Lithuania, Croatia, Estonia, Cyprus, France, Spain, Belgium in response to a legal demand."

Türkçe'si:

@sputnik_TR'nin hesabı Portekiz, Finlandiya, İsveç, İrlanda, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, İtalya, Malta, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Bulgaristan, Avusturya, Lüksemburg, Letonya, Birleşik Krallık, Danimarka'da engellendi , Litvanya, Hırvatistan, Estonya, Kıbrıs, Fransa, İspanya, Belçika yasal bir talebe cevaben.

SPUTNİK NEDİR?

Sputnik, 10 Kasım 2014'te Rusya hükûmeti'nin sahip olduğu Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu. Dünyanın farklı bölgelerinde ofisleri bulunmaktadır. Sputnik, yayınlarını 34 ülkeyi kapsayan 130 şehirde, günde toplam 800 saatin üzerinde internet sitesinden ve radyo istasyonlarından yapar. Radyo yayınlarını FM, dijital DAB/DAB+ (Dijital Radyo Yayıncılığı), HD-Radyo gibi formatlarla yaparken, mobil platformlar ve internet üzerinden haber ve radyo yayıncılığı yapmaktadır.