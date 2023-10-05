Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşıyor. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Peki, SPT hangi takım, Fenerbahçe rakibi kim?

SPT hangi takım, Fenerbahçe rakibi kim?

Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik var. Peki, SPT hangi takım, Fenerbahçe rakibi kim?

SPT HANGİ TAKIM?

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşıyor. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapıyor. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alıyor. Mücadele EXXEN'den yayınlanıyor.

SPT: Spartak Trnava'nın kısaltmasıdır.

İLK 11'LER

Spartak Trnava; Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.

Fenerbahçe ; İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi.