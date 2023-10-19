Birçok kişi tarafından tercih edilmekte olan gazlı içecek markası Sprite hangi ülkenin? Sorusu, zaman zaman merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Sprite hangi ülkenin? Sprite hangi ülkenin ürünü, markası? Sprite markası hangi ülkeye ait?Coca-Cola Şirketi, 130 yıl önce ABD'de kurulmuş olan, tamamı halka açık uluslararası bir şirkettir.

Sprite hangi ülkenin? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında bulunuyor. Sprite, limon-lime lezzeti ve tazelik sunan, dünya genelinde sevilen bir gazlı içecektir. Yaz aylarında sizi serinletebilir ve yemeklerinizin tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir. Peki, Sprite hangi ülkenin? Sprite hangi ülkenin ürünü, markası? Sprite markası hangi ülkeye ait?

SPRİTE HANGİ ÜLKENİN?

Sprite, Coca-Cola Company tarafından üretilen bir gazlı içecektir. İlk kez 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü ve o zamandan beri dünya genelinde büyük bir popülarite kazandı. 7 Up'a karşı olarak üretilen Sprite, 2004 yılında ''Zero'' markasıyla piyasaya sürülmüştür. Coca-Cola Şirketi, 130 yıl önce ABD'de kurulmuş olan, tamamı halka açık uluslararası bir şirkettir. Sprite Türkiye'de ilk olarak 1987 yılında üretildi. 1990'lı yıllardan beri Kobe Bryant, Tim Duncan ve Lebron James'e sponsorluk yapmaktadır. Sprite şu anda 190'dan fazla ülkede tüketilmektedir. Ürünün Türkiye'deki sloganı Susuzluğunu dinle Sprite iç 'dir.