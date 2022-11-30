Müzik dinleme uygulaması olan Spotify yenilikleri kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Spotify uygulamasının büyük bir kullanıcısı varken, kullanıcılar Spotify Wrapped nedir? Spotify 2022 özeti ne zaman çıkacak? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Spotify uygulamasında her sene gündeme gelen Spotify Wrapped merak ediliyor. Arama motorlarında Spotify Wrapped nedir? Spotify 2022 özeti ne zaman çıkacak? Spotify 2022 yıllık özet ne zaman? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların 2022 senesinde hangi müzikleri, sanatçıları dinlediğinin raporu veriliyor. Spotify Wrapped, sosyal medya hesaplarında kullanıcıların paylaştığı bir yeniliktir.

SPOTİFY ÖZET NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify özet genellikle aralık ayında kullanıcılara sunuluyor. Tahmini olarak 1 Aralık günü Spotify Wrapped paylaşılması bekleniyor.