Spotify Ücretli mi? Spotify üyelik ne kadar? Spotify internet olmadan çalışır mı?

Spotify, dünya çapında birçok insanın diledikleri anda diledikleri dijital müzik, podcast ve videolara erişmesini sağlayan dijital bir platformdur. Spotify kullanmak isteyen kişiler bu platforma bilgisayar, tablet, telefon, televizyon, hoparlör ve arabalar dahil olmak üzere birçok alandan erişim sağlayabilirler. Peki, Spotify Ücretli Mi? Sportify üyelik ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spotify, dünya çapında milyonlarca şarkıya ve videoya anında erişebilmeyi sağlayan dijital bir müzik, podcast ve video platformudur. Spotify ücretsiz kullanıma sunulurken bazı seçenekler için erişim öncesinde ödeme yapılması gerekir. Peki, Spotify Ücretli Mi? Sportify üyelik ne kadar? Spotify takipçi satın almak zararlı mı? Spotify internet olmadan çalışır mı? Spotify ücretsiz dinlenir mi? Detaylar haberimizde...

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ?

Spotify uygulamasında müzik dinlemek gibi temel işlevler ücretsizdir fakat mevcut Spotify üyeliğini premium derecesine yükselterek birden çok yeni özelliği keşfetmek mümkün. Spotify premium üyeliği ile gelen bu özelliklerden bazıları;

Dinlediğimiz müzik türüne göre öneriler alma ve bu öneriler sayesinde yeni bir müzik radarı oluşturma

Çalma listesi sayesinde müzik ve podcast koleksiyonlarını oluşturma

Şarkıyı dinlerken eş zamanlı olarak şarkı sözlerine erişebilme.

SPOTİFY ÜYELİK NE KADAR?

Premium Öğrenci Aylık 8,99₺

Bireysel Aylık 17,99₺

Premium Aile Aylık 26,99₺

SPOTİFY PREMİUM NEDİR?

Spotify Premium, Spotify uygulamasının bize sunduğu daha ayrıcalıklı bir hizmettir. Bu ayrıcalıklı hizmetin bize sunduğu sayısız avantajdan bazıları;

Spotify ücretsiz üyelikte de olduğu gibi tüm şarkılara erişim hakkı vardır.

Podcast, sesli kitaplara sınırsız erişim hakkı vardır.

Yurt dışı seyahetlerinde Spotify üyeliği herhangi bir gün sınırlaması olmadan kullanılmaya devam edilebilmektedir.

İnternet bağlantısı olmadığında da çevrimdışı dinleme özelliği sayesinde müzik dinleyebilme imkanı tanır. Fakat bu özellikten yararlanabilmek için tek koşul, internet bağlantımız olduğu bir anda dinlemek istediğiniz müziği cihazınıza indirmelisiniz.

Müzik dinlerken, podcast dinlerken araya reklam girmesi kimsenin hoşuna gitmez. Spotify premium özelliği sayesinde dinlemek istediğimiz müzik veya podcaste reklamsız bir şekilde erişebiliriz.

Spotify premium üyeliği kullanmanın bir diğer avantajı ise dinlediğimiz podcast veya bir şarkıdan başka bir şarkıya atlama hakkı sınırsızdır. Spotify premium özelliği sayesinde daha kaliteli bir müzik şöleni yaşamak oldukça mümkündür.

SPOTİFY TAKİPÇİ SATIN ALMAK ZARALI MI?

Kesinlikle bir zararı yoktur. Bu konuda algoritmaya yönelik gönderim sağlıyoruz. Sizlerde Spotify Takipçi Satın Al paketlerine bakarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

SPOTİFY ÜCRETSİZ DİNLENİR Mİ?

Spotify tamamen ücretli değil. Dijital müzik platformunun ücretsiz hesap seçeneği de mevcut fakat ücretsiz hesap herkes için tercih edilebilir türden hesap sayılmaz. Bunun başlıca sebepleri şu şekilde sıralanabilir: Şarkıları dinlemek için reklam dinlemek zorundasınız.

SPOTİFY İNTERNET OLMADAN ÇALIŞIR MI?

Müziklerini ve podcast'lerini internet bağlantının olmadığı her yere götür. Premium ile albümleri, çalma listelerini ve podcast'leri indirebilirsin. Spotify'ın ücretsiz sürümünde yalnızca podcast'leri indirebilirsin.

SPOTİFY ÇALIŞMA LİSTESİ NEDİR?

Spotify çalma listesi, sık sık dinlemekten keyif aldığımız şarkı ve podcastleri kendi oluşturduğumuz listeler veya sistemin bize oluşturduğu listeler olarak tanımlanabilir.

Eğer kendimiz bir çalma listesi oluşturmak istiyorsak bunu profilimizde bulunan çalma listeleri alanında bulabiliriz. Eğer sistemin bize hazırladığı Spotify mix'leri, haftalık keşif, yeni müzik radarı, günlük podcastlerin, tekrar tekrar çalmaya doyamadıkların şeklinde adlandırılan çalma listelerine erişmek istiyorsak bunları da ana sayfamızda bulabiliriz.

Bu listeler bize sistem tarafından seveceğimizin düşünüldüğü şarkılar, so günlerde en sık tekrar tekrar dinlediğimiz şarkılar, takip ettiğimiz sanatçı veya gruplar, dinlemekten keyif aldığımız türler, düzenli olarak takip ettiğimiz podcastlere bakılarak sunulur. Sistem bu listeleri genelde haftalık olarak günceller.

Sistem tarafından oluşturulan bu çalma listelerini beğenirsek kendi profilimizde bulunan "çalma listelerim" alanına taşıyabiliriz. Bu sayede istediğimiz zaman istediğimiz listeye erişim sağlamamız da kolay olacaktır.

Spotify uygulamasının bizlere sunduğu bu özellik sayesinde dinlediğimiz müzik veya podcastleri bir arada tutabilmiş olmanın yanı sıra yeni oluşan çalma listeleri sayesinde daha önce dinlemediğimiz sanatçılar, podcastler veya müzik türlerini keşfetme imkanımız doğar.