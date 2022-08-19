Müzik dinlerken en sık kullandığımız uygulamalardan birisi olan uygulama Spotify ücretli mi? Sorusunu birçok kişi merak ediyor. Peki severek kullanılan Spotify ücretli mi? Spotify'a zam mı geldi? Güncel Spotify ücretleri nelerdir?

İçerisinde farklı ödeme planları barındıran uygulama, en çok kullanılan müzik uygulamalarından bir tanesidir. İçerisinde birçok özellik bulunan müzik uygulaması Spotify, kullanıcılarına birçok farklı ödeme yöntemi sunmaktadır. Peki severek kullanılan Spotify ücretli mi? Spotify'a zam mı geldi? Güncel Spotify ücretleri nelerdir?

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ?

Birçok kişi tarafından merak edilen Spotify ücretli mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. En sevilen müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify ücretli bir uygulamadır. Kullandığınız paket şekline göre ücreti farklılık gösterebilmektedir.

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Uzun zamandır ülkemizdeki paket fiyatlarını uygun ve sabit tutmaya çalışan Spotify, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde paket fiyatlarına zam yaptı. Gelen zam ile birlikte bir kişi için standart paket ücreti aylık 20,99 TL oldu. Standart paketin yanı sıra diğer bütün paketlere zam gelmiş bulunmakta.

SPOTİFY GÜNCEL FİYATLAR 2022

İçerisinde dört farklı paket sistemini bulunduran Spotify üzerinden kendinize en uygun olanı seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamada yer alan diğer ödeme biçimlerini kullanarak ailenizle veya sevdiklerinizle daha uygun fiyatlı bir şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Spotify güncel fiyatları ise aşağıda yer almaktadır.