Spotify Türkiye özetine nasıl bakılır? 2022 Spotify özetine nereden, nasıl bakılır?
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Müzik dinleme uygulaması olan Spotify yenilikleri kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Spotify uygulamasının büyük bir kullanıcısı varken, kullanıcılar Spotify Türkiye özetine nasıl bakılır? 2022 Spotify özetine nereden, nasıl bakılır? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Spotify uygulamasında her sene gündeme gelen Spotify Wrapped merak ediliyor. Arama motorlarında Spotify Türkiye özetine nasıl bakılır? 2022 Spotify özetine nereden, nasıl bakılır?soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Spotify uygulasının ana ekranından veya arama kısmına "Spotify Wrapped" veya "Spotify özet 2022"yazarak erişim sağlayabilirsiniz.
Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların 2022 senesinde hangi müzikleri, sanatçıları dinlediğinin raporu veriliyor. Spotify Wrapped, sosyal medya hesaplarında kullanıcıların paylaştığı bir yeniliktir.
Spotify özet 30 Kasım itibari ile kullanıcılara sunuldu.
1- UZI
2- cakal
3- Ezhel
4- Lvbel C5
5- Sefo
6- Sezen Aksu
7- Batuflex
8- Motive
9- Duman
10- Emir Can İğrek