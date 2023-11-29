Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların heyecanla beklediği Spotify Wrapped'in ne zaman çıkacağı ise merak konusu oldu. Peki, Spotify özeti ne zaman 2023? Spotify Wrapped belli oldu mu, ne zaman çıkacak?

Spotify özeti ne zaman 2023? Spotify Wrapped belli oldu mu, ne zaman çıkacak?

Spotify uygulamasında her sene gündeme gelen Spotify Wrapped merak ediliyor. Her yıl kullanıcılara sunulan özetin ne zaman çıkacağı aratılırken Spotify özeti ne zaman 2023? Spotify Wrapped belli oldu mu, ne zaman çıkacak? soruları gündeme geldi.

SPOTİFY ÖZET NE ZAMAN 2023?

Spotify Wrapped yayınlanma tarihi henüz duyurulmadı fakat Spotify özet hazırlıkları yapıldığını duyurdu. Kısa süre içerisinde Spotify özetlerin hazır olması bekleniyor.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların 2023 senesinde hangi müzikleri, sanatçıları dinlediğinin raporu veriliyor. Spotify Wrapped, sosyal medya hesaplarında kullanıcıların paylaştığı bir yeniliktir.

SPOTİFY WRAPPED NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Spotify uygulasının ana ekranından veya arama kısmına Spotify Wrapped yazarak erişim sağlayabilirsiniz.