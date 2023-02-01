Spotify öğrenci aboneliğine zam mı geldi merak ediliyor. Kur oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok yabancı kaynaklı şirket, fiyat politikasında güncelleme yapıyor. Peki, Spotify öğrenci ne kadar oldu, kaç TL? Spotify öğrenci aboneliği ne kadar?

Spotify bireysel ne kadar oldu, kaç TL? Spotify bireysel aboneliği ne kadar?

Spotify öğrenci ne kadar oldu, kaç TL? Kur oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok yabancı kaynaklı şirket, fiyat politikasında güncelleme yapıyor. Peki, Spotify öğrenci ne kadar oldu, kaç TL? Spotify öğrenci aboneliği ne kadar? İşte detaylar...

SPOTIFY ÖĞRENCİ NE KADAR OLDU?

Spotify öğrenci paketi 10,49 TL'den 14,99 TL'ye yükseldi.

SPOTIFY PAKETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify abonelik ücretlerine zam geldi. Yapılan %42'lik bir zam oranı ile birlikte öğrenci paketi 10,49 TL'den 14,99 TL'ye yükseldi. Tek kişilik bireysel paket fiyatı ise 20,99 TL'den 29,99 TL'ye arttırıldı. Birden çok kişiye kullanma imkanı sağlamakta olan aile paketinin fiyatı ise 34,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi.